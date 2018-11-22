طاهر محمد طاهر: صلاح طلب مني عدم التمرير له أمام تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب المقاولون العرب، إنه يجد محمد صلاح، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي مثلاً إعلى له خاصة أنه لعب في بدايته بالمقاولون.

وأشار طاهر محمد طاهر، الذي تواجد مع منتخب مصر في المعسكر الأخير، إلى أن محمد صلاح أخبره قبل مباراة تونس إنه سيُشارك بنسبة 90% وهو الأمر الذي طمأنه قبل اللقاء.

وتابع لاعب المقاولون:"محمد صلاح طالبني بعدم التمرير له عند نزولي الملعب ولكن في أول كرة لي وجدته أمامي فلم أستطع عدم التمرير له.. وسعيد بمشاركتي في هدف الفوز لمصر".

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى إنه كان يشعر أنه سيُشارك في المباراة ولكنه كان ينتظر إشارة الجهاز الفني له لكي يقوم بعلميات الإحماء.

يُذكر أن المنتخب المصري قد فاز أمام نظيره تونس بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن تصفيات الأمم الأفريقية.