رياضة | طاهر محمد طاهر: هدفي تكرار تجربة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاهر محمد طاهر: هدفي تكرار تجربة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أن مسئولي ذئاب الجبل يرون فيه مشروع محمد صلاح جديد.

وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " بعد تألقي مع المقاولون في الفترة السابقة وانضمامي لمنتخب مصر والمنتخب الأوليمبي زاد اهتمام مسؤولي المقاولون بي بشكل كبير، حيث يعتبروني مشروع محمد صلاح جديد".

وأتم: " تكرار تجربة محمد صلاح في المقاولون مجددًا أمر مهم بالنسبة للنادي وإدارته، حيث سيؤكد ذلك على وجود "سحر" داخل المقاولون العرب".