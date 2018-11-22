كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاهر محمد طاهر: بكيت من أجل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أنه خاض اختبارات المقاولون مرتديًا قميص الأهلي.
وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " كابتن السيد السقا نجم الاسماعيلي السابق كان صديق والدي وعندما شاهدنا ألعب كرة القدم عرض علي والدي الخضوع للاختبار في المقاولون خاصة وأنه كان صديقًا لكابتن ريعو المسؤول عن ناشئي المقاولون في ذلك الوقت".
وأتم: " خضت اختبارات المقاولون العرب وأنا "طفل" مرتديًا قميص الأهلي وبكيت لعدم اللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | طاهر محمد طاهر: بكيت من أجل الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .