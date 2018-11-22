رياضة | طاهر محمد طاهر: بكيت من أجل الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاهر محمد طاهر: بكيت من أجل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أنه خاض اختبارات المقاولون مرتديًا قميص الأهلي.

وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " كابتن السيد السقا نجم الاسماعيلي السابق كان صديق والدي وعندما شاهدنا ألعب كرة القدم عرض علي والدي الخضوع للاختبار في المقاولون خاصة وأنه كان صديقًا لكابتن ريعو المسؤول عن ناشئي المقاولون في ذلك الوقت".

وأتم: " خضت اختبارات المقاولون العرب وأنا "طفل" مرتديًا قميص الأهلي وبكيت لعدم اللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء".