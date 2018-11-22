رياضة | أكرم توفيق يتحدث عن مستقبله مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكرم توفيق يتحدث عن مستقبله مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أكرم توفيق نجم الأهلي أنه ليس متعجلا للعب مع الفريق متمنيا له التوفيق في مباراته أمام الوصل الإماراتي. ويلتقي الأهلي أمام الوصل الإماراتي اليوم الخميس في إياب دور ال16 ببطولة كأس زايد علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2. وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"كنت متألقا مع إنبي ولدي يقين بأن مستقبلي مع الأهلي جيد ولست متعجلا للعب معه وأتمنى التوفيق أمام الوصل".

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