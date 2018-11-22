رياضة | عاجل.. المصري يستقر على إقالة ميمي عبد الرازق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المصري يستقر على إقالة ميمي عبد الرازق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على إقالة ميمي عبدالرازق المدير الفنى للفريق بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام حرس الحدود في الأسبوع الخامس عشر للدوري المصري. ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة النادي المصري القرار النهائي للجهاز الفني في الفترة الحالية بعدما أصبح الفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة .

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