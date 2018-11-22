اونلاين | بث مباشر لقناة " ON Sport "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لقناة " ON Sport " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات الرياضية التي تقوم بها قناة " ON Sport " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا. بث حي لقناة " ON Sport " هي قناة قطرية رياضية تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع الرياضي لتلعب بذلك دورًا فعالًا وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة. والهدف المحوري للقناة هو تقريب المشاهدين من قلب الأحداث الرياضية ومشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى على الهواء مباشرة بشكل يتيح لهم الأستمتاع بكرة القدم والألعاب الأخري ON Sport تردد: 10853 أفقي معامل تصويب الخطا: 3/2 معدل الترميز: 27500

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