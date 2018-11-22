الان تتابع القبض على عضو لجنة أخلاقيات فيفا بتهم فساد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ذكر موقع “راديو موت كارلو” الفرنسي أن قوات الشرطة الماليزية ألقت القبض على سوندرا راجّو، عضو لجنة أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتهمة اشتراكه في قضايا فساد.

وقال فيفا، في بيان، بحسب ما ذكر الموقع، إنه فرض إيقافا على سوندرا راجو، عضو لجنة القيم التابعة له، بعد أن استجوبته وحدة لمكافحة الفساد في بلده ماليزيا.

وتابع الفيفا: “السيد راجو لن يشارك في أي أنشطة مستقبلية، ما دامت التحقيقات متواصلة”.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالتحقيقات أو الاتهامات الموجهة لراجو.

ومن جانبه، قال موقع “ذا ماليزيان إنسايت” إن راجو قدم استقالته كمدير لمركز التحكيم الدولي الآسيوي، على إثر هذه القضية، حيث ذكر محامي راجو إنه يرغب في حماية اسم المؤسسة.

وتشكلت لجنة القيم التابعة للفيفا في 2012، وبعد تفجر فضيحة فساد في 2015، فرضت اللجنة إيقافا على عشرات الأشخاص، منهم 40 مسؤولا واجهوا اتهامات في الولايات المتحدة. وراجو عضو في الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم بالفيفا.