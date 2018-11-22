شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف التونسية تبرز إيقاف حكم مباراة الترجى وأول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت الصحف التونسية الضوء على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، بشأن إيقاف الحكم الزامبى جانى سيكازوى، الذى أدار مباراة الترجى وبريميرو دى أجوستو الأنجولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على ملعب «رادس».

كان أول أغسطس تلقى الهزيمة أمام الترجى بنتيجة 4/2 بإياب نصف النهائى بتونس، بعدما انتهى لقاء الذهاب 1/0 للفريق الأنجولى، ليصعد الفريق التونسى للنهائى ويحصد اللقب أمام الأهلى.

اقتنص فريق الدم والذهب لقب دورى الأبطال للمرة الثالثة فى تاريخهم، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 4/3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب للدور النهائى.

من جانبها، قالت صحيفة «الصباح نيوز»: «بسبب شبهة رشوة وفساد.. كاف يجمد نشاط حكم مباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولى»، مضيفة أن الكاف قرر إيقاف الحكم الزامبى بسبب وجود شبهة رشوة وفساد ضده.

أوضحت أن لجنة الانضباط اتخذت قرار التجميد منذ 6 نوفمبر الجارى، لكنها قامت بمراسلة الجامعة الزامبية يوم 16 نوفمبر، بعد نهاية نهائى المسابقة التى حقق لقبها الترجى التونسى.

كتبت صحيفة «الشروق»: «كاف يقرر إيقاف حكم مباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولى»، موضحة أن تهمة الفساد دفعت الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، لإيقاف الحكم الذى أدار مباراة الترجى وأول أغسطس فى نصف النهائى لحين التحقيق معه.

أضافت أن الفريق الأنجولى تقدم بشكوى بسبب احتساب الحكم ركلة جزاء مشكوك فى صحتها للترجى، بالإضافة لإلغاء هدف لأول أغسطس، كان كفيلا بتأهله للمباراة النهائية.