شكرا لقرائتكم مجلس المصرى يفكر فى اقالة ميمى عبد الرازق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسود إتجاه داخل مجلس إدارة المصرى لإقالة ميمى عبدالرازق المدير الفنى للفريق بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه اللاعبون خلال مباراة حرس الحدود والخسارة بثلاثية نظيفة فى الأسبوع الخامس عشر للدورى . ويجتمع مجلس إدارة المصرى فى الوقت الحالى لحسم موقف الجهاز الفنى بعدما أصبح الفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة .

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