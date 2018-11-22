اللجنة الأولمبية تطلع على التقارير الفنية والمشاركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلعت اللجنة الفنية الأولمبية خلال اجتماعها أمس في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، على التقارير والخطط الفنية المتعلقة بأجندة الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مناقشة نتائج وإحصاءات رياضيينا في المحافل الماضية على الصعد كافة.

وأكد الحضور خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد المحمود رئيس اللجنة الفنية، أهمية مضاعفة العمل والتركيز على تحقيق أفضل النتائج الممكنة .حضر الاجتماع كل من الأعضاء، صالح محمد بن عاشور وطلال الهاشمي ويوسف البلوشي بجانب محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة.

وناقش الحضور خلال الاجتماع التقارير الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي استضافتها إندونيسيا خلال شهر أغسطس الماضي، وحصد فيها أبناؤنا 14 ميدالية ملونة.

كما اطلعوا على تقرير دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس خلال الفترة 6 - 18 من أكتوبر الماضي وشارك فيها 4000 رياضي من 206 دول في 32 رياضة، حيث شهدت الدورة إنجازاً أولمبياً تاريخياً يحسب لرياضة الإمارات بالفوز بأول ميدالية أولمبية في تاريخ مشاركتنا بالألعاب الأولمبية للشباب عن طريق عمر عبد العزيز المرزوقي فارس منتخبنا الوطني الذي اقتنص فضية المركز الثاني لفئة قفز الحواجز.

وناقش أعضاء اللجنة الفنية أجندة الاستحقاقات للعام المقبل 2019 والتي تشهد محافل مختلفة على صعد عدة، منها الدورة الشتوية الآسيوية الأولى للصغار في جمهورية ساخا في روسيا والدورة السادسة لرياضة المرأة في مجلس التعاون والتي تستضيفها دولة الكويت في شهر مارس القادم ودورة الألعاب الشاطئية العالمية الأولى في مدينة سان دييجو الأمريكية في شهر أكتوبر القادم.

واستعرض الحضور تقرير النسخة السادسة من برنامج الأولمبياد المدرسي والتي استضافتها إمارة الشارقة شهر إبريل الماضي بمشاركة 2664 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة في 7 رياضات فردية منوعة.