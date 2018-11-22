شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات البطولة الأقوى للكنعد والسكل تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، في جولتها الأولى للموسم الحالي في العاصمة أبوظبي، وتستمر ثلاثة أيام، وينظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية برعاية فريق الطيار.

ومن المتوقع وصول عدد المسجلين إلى أكثر من 100 قارب في هذه النسخة. وتأتي هذه البطولة كي تلبي الرغبة القوية لدى البحارة ومحبي هذه الرياضة، من أجل ممارسة الهواية والتحدي في أجواء قانونية وفي إطار سليم من ناحية التنظيم والتنافس في هذه البطولة.

وكانت عملية التسجيل في المنافسة بدأت قبل عشرة أيام من انطلاق البطولة، حيث جاء فتح باب التسجيل مبكراً، لضمان إعطاء فرصة للمتسابقين والبحارة في حرية التسجيل قبل المنافسة بفترة، والإعداد والتجهيز للمشاركة في البطولة.

وأهم اشتراطات المنافسة، هو أن تكون في حدود أبوظبي، وعدم الخروج للصيد في أماكن محظورة، إضافة إلى اتخاذ النادي ضمانات لكي يكون كل طاقم في أي قارب مشارك، حكماً على نفسه وعلى طريقة الصيد التي يقوم بها، من خلال المنافسة.

وتوجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالشكر إلى راعي البطولة؛ فريق الطيار، الذي شمل برعايته كل جولات الموسم للكنعد. وأكد أن وجود فريق الطيار كداعم أساسي لصيد الكنعد، سيكون عنصراً أساسياً لإنجاح المنافسة وتفوقها.

وعبّر الرميثي عن تفاؤله الكبير بأن تشهد البطولة والجولة الأولى من المنافسة، عدداً كبيراً من المشاركين يفوق الموسم الماضي، وأيضاً تحقيق أوزان عالية في هذه الجولة للأسماك المشاركة، لا سيما أن الموسم في ذروته بالنسبة لصيد الكنعد.