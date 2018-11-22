منصور بن محمد يكرّم الفائزين في حفل التفوق الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى



برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كرَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس، الفائزين في «حفل التفوق الرياضي» الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي، ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي الماضي، تحت شعار «طموح بلا حدود»، وذلك في فندق قصر الحبتور.

حضر الحفل حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الرياضية ورؤساء مجالس الأندية في الدولة.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، روّاد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن ساهموا بترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين وهم: الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، عبدالله حارب الفلاحي، خليفه سلطان بن سليمان، عبدالله الساي، وجمعة غريب.

كما كرّم سموه شركة الوصل لكرة القدم بجائزة أفضل شركة كرة القدم، وشركة النصر للألعاب الرياضية بجائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، وشركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم بجائزة أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية للموسم الرياضي الماضي، كما حصل قطاع الألعاب وشركة الوصل لكرة القدم على جائزة أفضل قطاع ألعاب وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، ونال نادي دبي لأصحاب الهمم جائزة أفضل ناد نوعي.

وتضمن نموذج دبي للتفوق الرياضي 11 فئة فردية تم تكريم الفائزين فيها، وهم: أفضل لاعب في كرة القدم علي حسن علي سالمين من شركة الوصل لكرة القدم، وأفضل ناشئ في كرة القدم خليفة يوسف عتيق من شركة شباب الأهلي دبي، وأفضل لاعب في الألعاب الفردية مبارك محمد سالم آل بشر من نادي الوصل الرياضي، وأفضل لاعبة في الألعاب الفردية فاطمة يوسف عبدالله من نادي شباب الأهلي دبي، وأفضل ناشئ في الألعاب الفردية: يوسف راشد المطروشي من نادي الوصل الرياضي.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الألعاب الجماعية مبارك خليفة خلفان من نادي الوصل الرياضي، وأفضل لاعبة في الألعاب الجماعية نادية علي عبدالله من نادي الوصل الرياضي وأفضل ناشئ في الألعاب الجماعية الريم جاسم محمد البلوشي من نادي شباب الأهلي دبي، وأفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية محمد خميس خلف من نادي دبي لأصحاب الهمم، وأفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية سهام مسعود محيل الرشيدي من نادي دبي لأصحاب الهمم وأفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية عارف حسن درويش سالم البلوشي من نادي دبي لأصحاب الهمم.

ورفع مطر الطاير أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه الكريمة للقطاع الرياضي وتوجيهاته السديدة التي تمثل منهاج عمل لمجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة والارتقاء بالعمل الرياضي المؤسسي والتنافسي، بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الرياضية.

كما تقدّم الطاير بالشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتفضله بحضور الحفل وتكريم المتميزين والمتفوقين.

وهنّأ الطاير الفائزين في مختلف الفئات من الأندية الرياضية وشركات كرة القدم ومنتسبيها الذين حصلوا على جوائز التفوق الرياضي للموسم الرياضي 2017-2018.