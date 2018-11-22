الأسبوع الـ7 لدوري القفز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عصر اليوم بمركز الإمارات للفروسية في دبي، فعاليات الأسبوع 7 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الثامنة، برعاية لونجين وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالتعاون مع مركز الإمارات للفروسية، وتشتمل المنافسات على 11 شوطاً تتم على مدى يومين، وتقام خمسة أشواط منها اليوم، وتستكمل بقيتها يوم غد الجمعة خلال فترتين صباحية ومسائية، منافسات الأسبوع 7 لدوري القفز هي الفعالية الثانية لقفز الحواجز التي يستضيفها المركز على ميدانه الرملي عند منتجع باب الشمس خلال الموسم الحالي، التي بدأها بمنافسات الأسبوع الثالث للدوري شهر أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي.