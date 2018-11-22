مصبح الكتبي يشكر سلطان على مكرمة المجمع الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



تشهد مدينة مليحة صباح اليوم تظاهرة رياضية كبرى لأهالي وأبناء مليحة، إحدى مدن المنطقة الوسطى بالشارقة، عندما يكتمل افتتاح المجمع الرياضي في نادي مليحة الثقافي الرياضي حسب ما صرح به لـ«الخليج الرياضي» مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس النادي الذي استهل تصريحاته برفع عبارات الشكر والعرفان والتقدير إلى راعي النهضة الرياضية والثقافية والعلمية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الدعم والمكارم المتواصلة للرياضة والرياضيين ولأبناء منطقة مليحة بصفة خاصة.

وقال «كل الشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة صاحب الأيادي البيضاء على الرياضة والرياضيين، هذا الصرح الرياضي الكبير سيشكل إضافة ونقلة نوعية كبيرة للرياضة في المنطقة وسيكون استكمالا لكل ما تم انشاؤه في منطقة مليحة من مرافق رياضية وسيعود بالنفع والفائدة للدولة لاستضافة مختلف البطولات للألعاب الرياضية الجماعية والفردية».