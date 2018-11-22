العنبري يتخلى عن رقمه المفضل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



بقي الشارقة منفرداً بصدارة دوري الخليج العربي منذ الجولة الأولى ولغاية العاشرة، وهو يعتلي القمة برصيد 21 نقطة، ويعتبر الرقم 21 هو المحبب والمفضل لمدرب «الملك» عبدالعزيز العنبري عندما كان لاعباً، وهو بقي ملازماً لقميص العنبري في الملاعب، بالإضافة إلى ذلك فإن سيارة العنبري تحمل الرقم 21 من الجهتين اليمنى واليسرى، أما رقم هاتفه المحمول «الموبايل» فينتهي بأربعة أرقام 2121.

ورغم كل ذلك فإن الرقم 21 لن يكون محبباً ومفضلاً للعنبري في ليلة مواجهة الشارقة مع الفجيرة المقرر لها غداً الجمعة في الجولة العاشرة، حيث يطمح العنبري للتخلي عنه وقيادة فريقه إلى تجاوز النقطة 21 وبلوغ النقطة 24.