شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يتخلى عن رقمه المفضل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
بقي الشارقة منفرداً بصدارة دوري الخليج العربي منذ الجولة الأولى ولغاية العاشرة، وهو يعتلي القمة برصيد 21 نقطة، ويعتبر الرقم 21 هو المحبب والمفضل لمدرب «الملك» عبدالعزيز العنبري عندما كان لاعباً، وهو بقي ملازماً لقميص العنبري في الملاعب، بالإضافة إلى ذلك فإن سيارة العنبري تحمل الرقم 21 من الجهتين اليمنى واليسرى، أما رقم هاتفه المحمول «الموبايل» فينتهي بأربعة أرقام 2121.
ورغم كل ذلك فإن الرقم 21 لن يكون محبباً ومفضلاً للعنبري في ليلة مواجهة الشارقة مع الفجيرة المقرر لها غداً الجمعة في الجولة العاشرة، حيث يطمح العنبري للتخلي عنه وقيادة فريقه إلى تجاوز النقطة 21 وبلوغ النقطة 24.
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