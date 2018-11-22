انطلاق الجائزة الكبرى ومونديال التايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق مساء اليوم منافسات بطولتي الجائزة الكبرى ومونديال العالم للتايكواندو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، واتحاد الإمارات للتايكواندو، وتستمر فعالياتها حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة من 48 دولة.

ومنح الاتحاد العالمي للتايكواندو، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الحزام الأسود من الدرجة الثامنة بالتايكواندو؛ تقديراً لدعمه اللامحدود للعبة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، في قصره بمضب، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأكد سموه أهمية الرياضة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الفرد اليومية؛ لأنها تقوم بدور فاعل ومهم في تقارب الأفراد وتلاحم الشعوب، مشيراً إلى أن الفجيرة تفتح أبوابها أمام كل الفعاليات والتجمعات الرياضية، التي تعد فرصة لإبراز التطور الكبير والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

كما أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى حرص إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على المساهمة في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يحقق تطلعاتهما تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

على خط آخر، أكد أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، اكتمال كافة التحضيرات لانطلاقة المونديال العالمي، مضيفاً: «عملنا على أن تكون استعداداتنا على مستوى ترقب أسرة التايكواندو في العالم، ولا شك أن إقامة البطولة العالمية في الفجيرة، يعتبر نجاحاً كبيراً للرياضة في دولة الإمارات، وتحدياً للاتحاد الإماراتي ونادي الفجيرة للفنون القتالية، من أجل إخراج الحدث بالصورة المشرفة».

وأعلن عبد العزيز بوهندي، مدير مكتب الهيئة العامة بالمنطقة الشرقية، أنه تزامناً مع «عام زايد الخير» يواصل مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، احتضانه العديد من الفعاليات، بعد أن تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي، واصفاً المجمع بأنه من أكبر المنشآت الرياضية في المنطقة، ومنارة ومفخرة لكل الرياضيين، وتتويجاً لمجهود سنوات طويلة.

وأعلن نادر أبوشاويش، المدير الفني، أن الانطلاقة ستكون بإقامة الجولة الختامية لمسابقة الجائزة الكبرى.وعقب الجائزة الكبرى ستنطلق منافسات مونديال التايكواندو للفرق، الذي سيقام يومي 24 و25 بمشاركة 16 فريقاً من مختلف دول العالم، إضافة إلى منتخب الإمارات البلد المضيف.