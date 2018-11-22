تفاهم بين جامعة عجمان و«البرتقالي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقَّع الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، مذكرة تفاهم مع خليفة عيسى الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، بهدف تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة ولتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدى الجانبين.

وأكد الدكتور كريم الصغير أن هذا التعاون مع «البرتقالي» يساهم في تعزيز المهارات الرياضية لدى الطلبة بما يساهم في زيادة المشاركات الرياضية في مختلف البطولات وتمثيلهم ليس فقط للجامعة ولكن للدولة في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أكد خليفة الجرمن، أن رسالة نادي عجمان لا تختصر على جانب الإعداد البدني فقط بل تتخطى ذلك لإثراء المجتمع بمثل هذه الشراكة.