اشتعال المنافسة بكروية الفجيرة للمؤسسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”



بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، تواصلت منافسات النسخة الثانية من بطولة الفجيرة الكروية للمؤسسات، التي تنظمها أكاديمية اثلاتيك الرياضية، بمشاركة 12 فريقاً موزعة على ثلاث مجموعات تمثل كافة أنحاء المنطقة الشرقية.

وأسفرت مواجهات الدور التمهيدي عن فوز شرطة الفجيرة على أكرون 8-4، وكنترول بلس على تلفزيون الفجيرة 3-2، وسيتي ثاندر على فيرديل 4-3، والفجيرة للاستشارات على الدفاع المدني 3-0.

ويلتقي اليوم فريق أكاديمية اثلاتيك مع الملاح جروب، والفجيرة للتأمين ومعهد السواقة.

وأعرب الشيخ عبدالله الشرقي؛ راعي البطولة، عن سعادته بالتنافس القوي والحضور الجماهيري الغفير الذي تشهده كروية المؤسسات للعام الثاني على التوالي، ومساهمتها في تحفيز المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه، على ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها نمط حياة وثقافة، فضلاً عن إثراء روح المحبة والتعاون والعمل الجماعي بين الشركات والمؤسسات، وبث الحماسة في النفوس عبر التنافس الإيجابي المثمر لتحقيق أكبر استفادة للمشاركين، إلى جانب المتعة والإثارة.

من جانبه، أعلن إسماعيل كمال، مدير البطولة عن رفع سقف الجوائز المالية للفائزين إلى 350 ألف درهم، فضلاً عن العديد من المبادرات المجتمعية والسحوبات على قسائم المشتريات، من جانب الجمهور الذي يتابع البطولة مع عام زايد الخير، مقدماً الشكر للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، على الرعاية الكريمة وشركة ليبرتي للسيارات؛ الراعي الذهبي، وكل المؤسسات والدوائر التي أبدت رغبتها في المشاركة والمساهمة في إنجاح البطولة.