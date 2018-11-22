شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا مع الإسماعيلى في 48 يومًا = 3 هزائم وتعادلين و3 فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى على كف عفريت بعد تلقى الدراويش الهزيمة الثالثة على التوالى بالسقوط أمام الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام .

48 يوماً مرت على وجود فييرا على رأس القيادة الفنية للإسماعيلى حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوي.

قاد فييرا الاسماعيلى فى 5 مباريات بالدورى فاز على بيراميدز بهدفين دون رد ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى سلبياً ثم خسر من وادى دجلة 3-1 ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد وأخيرًا خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف .

قاد فييرا الدراويش فى مباراة واحدة بالبطولة العربية أمام الرجاء المغربى بذهاب دور الستة عشر على استاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبى .

وتولى فييرا تدريب الإسماعيلى فى مباراتين بكأس مصر فاز فى الأولى بأربعة أهداف دون رد على ناصر الفكرية وفاز فى الثانية على المقاولون العرب بهدف دون رد .

وإجمالاً قاد فييرا الإسماعيلى فى 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 9 أهداف وتلقت شباكهم 6 أهداف .