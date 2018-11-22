شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون : أفضل الاحتراف لـ"طاهر محمد طاهر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن صالح رئيس نادى المقاولون العرب، أنه يفضل الاحتراف الخارجى للاعب الفريق طاهر محمد طاهر وهذا الامر يكتسبه الاحترافيه بالتعامل وأكتساب فكر اللاعبين العالميين وهوا يمتاز بصغر سنة ولديه المهاراة العالية التى تؤاهله للاعب بأكبر الدوريات العالمية.

وأضاف محسن صالح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون الذى يقدمة الاعلامى سيف زاهر، أن طاهر محمد طاهر نجم فريق الكرة سوف يكون الاستمراريه للاعبين المقاولون السابقون والمحترفين حاليا مثل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى ومحمد الننى نجم فريق أرسنال الانجليزى وهم أبناء قطاع ناشئ المقاولون العرب .

وأوضح رئيس نادى المقاولون العرب أن سياسة النادى هو الاهتمام بقطاع الناشئين كاملا وأحتراف أكبر عدد من اللاعبين منذ الصغر للاستفادة المنتخبات الوطنيه .