شكرا لقرائتكم خبر عن صدق ولا تصدق.. الدوري المصري يشهد 16 هدفًا في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء، إقامة خمس مباريات فى بطولة الدورى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، حملت جميعها طابع الإثارة، حيث شهدت المباريات تسجيل 16 هدفًا فى يوم واحد، ليكون المعدل التهديفي 3.1 لكل مباراة .
بدأ المباريات بفوز المقاصة على النجوم بهدفين ويصعد للمركز الثانى بالدورى، فيما حقق حرس الحدود فوزًا عريضًا على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاث أهداف نظيفة، فيما تعادل طلائع الجيش أمام بتروجت 3/3 فى مباراة مثيرة .
وتمكن الإنتاج الحربى فى الفوز على الإسماعيلى 2 / 1 بعقر داره، فيما تعادل بيراميدز مع دجلة 1 / 1 ليفقد أول نقطتين تحت قيادة العميد.
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