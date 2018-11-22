شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر : خضت اختبارات المقاولون بقميص الأهلى.. وصلاح أبلغني بمشاركتى أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر أن بدايته مع كرة القدم كان فى عمر 4 سنوات وهذا الامر جاء بعد أهتمام من العائلة بناء لاعب قوى ومهارى .

وأضاف طاهر محمد طاهر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون الذى يقدمة الاعلامى سيف زاهر، أنه خاض أختبارات نادى المقاولون العرب بقميص النادى الاهلى ، مشيراً إلى أن والديه قاموا بمساعدته بسبب التناسق بين التعليم والحياة الكروية وتوفير كافة المتطلبات الدراسية خلال فترة بدايته مع كرة القدم .

وقال طاهر ، "فاكر اني لما كنت رايح اختبارات المقاولون كنت رايح بتيشرت الاهلي وكنت نازل الملعب عشان الاختبارات وانا بعيط عشان كان نفسي أبقي في الاهلي وساعتها الكابتن شافني وقالي انت عايز تروح الاهلي ولا ايه ؟ قولتله ايوه بس خلاص انا دلوقتي في المقاولون وهركز في الاختبارات".

واشار لاعب المقاولون ، إلى أن خاض تجربة احتراف قصيرة في أحد الفرق بالدرجة الثانية بالدورى الفرنسي ولكنه عاد مرة أخري للمقاولون العرب، مؤكداً أنه يحلم بخوض تجربة الاحتراف مثل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، ومحمد النني لاعب ارسنال الانجليزي .

وتابع طاهر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول أبلغه بمشاركته مع المنتخب الوطني أمام تونس، مؤكداً أن استدعاءه للمشاركة مع المنتخب بمثابة شرف كبير وأسعي لأكون أساسي مع الفراعنة .