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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاربعاء 21/11/2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود علاء مدافع الزمالك في صدارة جدول هدافى الدوري المصري برصيد 8 أهداف، بعد ما أقيمت اليوم الاربعاء 21/11/2018، 5 مباريات في الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدورى المصري.
حيث خسر الاسماعيلى من الانتاج الحربى 2-1 ، فيما خسر النجوم من مصر المقاصة 2-0 ، وتعادل طلائع الجيش مع بتروجيت 3-3 ، وخسر المصرى البورسعيدى من حرس الحدود 3-0 ، وتعادل بيراميدز مع وادى دجلة 1-1.
فيما يأتي كل من الإثيوبي شمس بيكلي لاعب بتروجب، وحسام أسامة لاعب الداخلية في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما.
جدول هدافين
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