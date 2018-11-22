شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: لو حالتى الصحية تسمح ما تأخرت عن مهمة إنقاذ المصرى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محسن صالح، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، عن حزنه بسبب النتائج السيئة لفريقى المصرى والإسماعيلى، مؤكدا أنه لولا الحالة الصحية له لما تأخر عن إنقاذهما.

وقال صالح، "لو حالتى الصحية تسمح ما تأخرت عن مهمة إنقاذ المصرى، فلقد توليت المهمة 3 مرات بين90 و 99، توجت بالمركز الثالث محليا وقبل النهائى افريقيا".

وتابع صالح، "وتمنيت تلبية النداء اليوم لإنقاذ الإسماعيلى كما فعلت فى 99 حتى 2002، العصر الذهبى والفوز بكأس مصر ووصيف افريقيا وبطولة الدورى بدون هزيمة، لولا مرضى عذرا أحبائى".



محسن صالح

ويعانى فريقى القناة من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة فى بطولة الدورى، أخرها خسارة المصرى من حرس الحدود بثلاثية نظيفة، وخسارة الإسماعيلى على أرضه ووسط جماهيره من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.