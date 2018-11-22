كريم نيدفيد: الأهلي يحتاج إلى أولاده ولن أتخلى عن الفريق

محمد رشاد
يتمسك كريم وليد نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بالاستمرار مع ناديه رغم قلة مشاركاته مع الفريق تحت قيادة باتريس كارتيرون.
وقال "نيدفيد"، عبر برنامج "اللعيب" بقناة "إم بي سي مصر"، "اللعب في الأهلي مختلف عن أي نادٍ آخر، هناك صعوبات وضغوط عديدة ومطالبة بالمنافسة على البطولات، حزين لحزن الجماهير بعد خسارة اللقب إفريقيا، فهي بطولة كبيرة، ولا أجد ما أقوله لمواساة الجماهير، ولكن نعدهم بالظهور بصورة مختلفة ورد فعل قوي في الفترة القادمة لإسعادهم".
وتابع "بالطبع فكرت في الإعارة ولكن في الوقت الحالي...
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