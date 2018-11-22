رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء

هاني حسين
قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن حالة الكابتن محمود الخطيب الصحية مستقرة، موضحًا أنه أجرى عمليةً جراحية؛ لإزالة ورم في الحبل الشوكي، ونجحت العملية وتم استئصال الورم.
وأضاف "مرجان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، "بعد إجراء العملية نُقل الخطيب إلى غرفة عادية وليس "العناية المركزة"، وسيظلُّ باقيًا في المستشفى لمدة 10 أيام؛ للاطمئنان على حالته الصحية، ثم سيعود إلى مصر".
وتابع: "الخطيب طلب منى توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي ومحبيه عقب إجرائه العملية...
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