مجلس إدارة المصري البورسعيدي يبحث تقديم استقالته في اجتماع طارئ

محمد رشاد

بحث مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، تقديم استقالة المجلس إلى الجمعية العمومية في الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء أمس، الأربعاء، عقب هزيمة الفريق الأول لكرة القدم أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة بالدوري الممتاز.

ويناقش المجلس أيضًا فى اجتماعه الطارئ، تعيين أحمد حسام، ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك ووادي دجلة، على رأس الجهاز الفني، وتقديم الشكر إلى ميمي عبد الرازق، المدرب الحالي، لعدم وجود مردود طيب فى النتائج بعد رحيل حسام حسن عن الإدارة الفنية للفريق.

ويحتل المصري المركز السابع عشر...