الانتقال للأهلي أو الزمالك؟.. طاهر محمد طاهر: أريد الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، إن اللعب في صفوف الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب ولكن العالم الآن في عصر الاحتراف ويريد الخروج عن مصر وأن يظهر بصورة جيدة.

وأضاف طاهر محمد طاهر، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ :"الجميع في المقاولون ينظر إلى محمد صلاح ومحمد النني وإمكانية الوصول مثلهم والمقاولون مختلف لأنه يمنح اللاعبين الجيدين الفرصة للتواجد مع الفريق الأول".

وأتم اللاعب حديثه بقوله:"الأهلي والزمالك قد يكونان خطوة لمساعدتي في حلم الاحتراف الذي أتمناه".

وكان نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب طاهر محمد طاهر، قد أوضح في تصريحات تليفزيونية له مساء الثلاثاء أن الأهلي دخل في مفاوضات رسمية لضم اللاعب بينما جس مسؤولو الزمالك النبض في إمكانية التعاقد معه.