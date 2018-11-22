الأهلي يبحث عن إكسير الحياة في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - تعافى الأهلي من آلام رحلته الموسمية في إفريقيا، وضمد بعض الجراح، وارتحل إلى الإمارات العربية المتحدة بحثاً عن إكسير يعيده للحياة ويمنحه الثقة التي اهتزت بعد صدمة رادس.

موسم الأهلي الإفريقي انتهى، لكن الموسم المحلي قد بدأ للتو، الفريق الأحمر لم يخض سوى 6 مباريات فقط محلياً مقابل 15 مباراة لأندية أخرى، ليصبح أمامه كومة من المباريات المؤجلة.

لكن لحسن حظ الأحمر أن مسيرته ما زالت حية، وأنه منافس قوي على بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي تمنح بطلها 6 ملايين دولار، وتغدق بمئات الآلاف التي تصل لملايين من العملة الأمريكية على أصحاب المراكز المتقدمة.

رجال كارتيرون لم يذهبوا للإمارات بحثاً عن المال فحسب، لكنهم يبحثون بصورة أكبر على الثقة التي يستمدونها من انتصار خارج الديار يُنسي جماهيرهم المرارة التي ما زالت في الحلق بعد أخر مباراة خاضوها.

الوصل الإماراتي نجح في إحراج الأهلي على ملعب برج العرب وكاد أن يخطف فوزاً تاريخاً لكن الأحمر تعادل (2-2) قبل انتهاء المباراة ليصبح مطالباً بتحقيق أي انتصار في استاد زعبيل للوصل إلى دور الثمانية.

خالد الدرندلي رئيس بعثة الأهلي في الإمارات أكد أن الفوز على الوصل (الذي ضمنه للجماهير مسبقاً) سيكون بمثابة نقطة تحول في موسم الأهلي، وسيساعد الفريق في مبارياته المحلية وبداية الموسم الإفريقي الجديد الشهر المقبل.

العملاق الأحمر استعاد مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي غاب عن مباراة رادس بسبب الإيقاف العاجل من الاتحاد الإفريقي، ليستعيد كارتيرون واحدة من أهم أوراقه الهجومية التي يباغت بها الخصوم.

بطاقة المباراة:

الحدث: إياب دور الـ16 لكأس زايد

التاريخ: 22 نوفمبر 2018

التوقيت: 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية

المكان: استاد زعبيل - الإمارات