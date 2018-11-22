طاهر محمد طاهر: ذهبت للاختبار في المقاولون بقميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، إنه بدأ ممارسة كرة القدم في نادي الجزيرة حينما كان يبلغ من العمر 4 سنوات؛ حيث ذهب للخضوع للاختبارات وهو يرتدي قميص الأهلي.

واسترسل طاهر محمد طاهر، خلال لقائه بفضائية أون سبورت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"خضت تجربة احترافية وأنا في المقاولون بفرنسا وكان بوب برادلي مديرًا فنيًا وحينما عدت لمصر مرة أخرى كان لدي حافزا للظهور بصورة جيدة لكي أعودة مرة أخرى".

وأضاف لاعب المقاولون:" أجيت بصورة جيدة مع كابتن عودة ثم مع علاء نبيل في بداية الموسم وهنا كان الأمر مختلفًا فالإدارة تقف معي بشكل جيد والجهاز الفني أعطاني الثقة فيرون إني قد أكون مشروع محمد صلاح جديد"

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أنه لا يلتفت كثيرًا خلال الموسم الجاري لمطالعة ما يُكتب عنه؛ حيث يركز بصورة كبيرة في كرة القدم ولايريد شيئًا أخر غيرها.