متعب يتحدث عن مشاكله مع البدري وعرض النمسا للعودة لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عماد متعب، لاعب وقائد الأهلي السابق، أنه كان يفكر في الحصول على فترة راحة بعد اعتزاله كرة القدم، لكن وجد فرصة التحليل أمامه فاتخذ تلك الخطوة.

وأشار متعب في تصريحات لقناة "أون E" "قرار التحليل بعد الاعتزال كان بمثابة الصدمة، كنت أريد الحصول على فترة راحة بعد نهاية علاقتي بكرة القدم من أجل بيتي، لكن في النهاية مستمتع بتلك الخطوة، وسعيد بوجودي في قناة أون سبورت".

واستمر "كان من الصعب أن العب لنادي أخر في مصر غير الأهلي، أعتقد أنني كنت قادرا على اللعب لموسم أو موسمين، كان هناك عروض بالفعل، أبرزهم الاتحاد والجونة، لكن في النهاية قررت الاعتزال".

وتابع "رحيلي من النادي الأهلي للدوري السعودي دون توقيع عقد تمديد مع الأهلي، جعلني افهم الوضع، البدري كان يرى أنني لا استطيع الاستمرار في الملاعب، لا اعلم ملابسات قرار الجهاز الحالي، لكن الأمور كانت تشير لعدم عودتي للأهلي مجددا".

وأكمل "عائلتي سعيدة بوجودي في مجال التحليل، كنت أتمنى مشاهدة بناتي لي في الملعب وأنا أحرز الأهداف واحقق البطولات، كلمة ابنتي تمارا في أحد الأيام بأنها تشتاق لرؤيتي في الملعب، جعلتني اتخذ قرارا بالرحيل للدوري السعودي عن طريق التعاون".

وعن تجربته في المملكة قال "كان عقد لمدة 6 أشهر، احرزت هدفين في الاتحاد والنصر لكن لم يتم احتسابهما، بالنسبة لهم بالطبع تجربة فاشلة".

وانتقل متعب للحديث عن البدري قائلا "علاقتي معه كانت مميزة، هو أول من قدمني للراحل صالح سليم كوني مهاجما صاعدا وهدافا بالناشئين، لا أعلم سر التحول في العلاقة عام 2010 أو 2011".

وأضاف "المعاملة داخل الملعب مختلفة تماما عن الخارج، الأمور لم تكن واضحة بالنسبة لي، كان يتم استبعادي من المباريات دون سبب، وكان صعبا كوني قائدا للفريق أن لا أعلم بتلك القرارات إلا متأخرا".

واستكمل "تحدثت معه أكثر من مرة، كنت أشعر أن هناك تربص بي وانتظار أي مشكلة لي لكي يتم تضخيمها، وهذا ما حدث في واقعة قميص التسخين الشهيرة".

واختتم في هذا الجزء "البدري كانت مشاكله مع النجوم الكبار ومن تخطوا سن الـ30، سبق وكان هناك أزمات من قبل مع أبوتريكة وجمعة وجيلبرتو والنحاس وأحمد حسن".

وعن العرض النمساوي تحدث قائلا "حسن شحاته رشحني لنادي ماورڤيرك النمساوي، والكابتن أحمد شوبير تحدث معي، لكني مرتبط بعقد تحليلي مع أون سبورت وكذلك عقد خاص بمباراة اعتزالي، كانت امنية بالطبع العودة عن قرار الاعتزال، لكنني كنت امزح".

وصرح "أمر طبيعي لو كان العرض من نادي كبير في أوروبا لكان الوضع مختلفا، لكن فكرت في التجربة، ماذا سيضيف لي اللعب في النمسا، عندما لعبت للتعاون السعودي كنت أريد التألق للعودة للأهلي، لكن في النمسا ماذا سأفعل، كان أمامي وقتا للتأهيل لكن ماذا لو تعرضت للإصابة".

وتحدث عن الثنائي مانويل جوزيه وحسن شحاتة قائلا "احبهما كثيرا، تعلمت منهما الكثير في حياتي كلاعب، أفتخر أنني من ابناء حسن شحاتة، تواجدت معه بالمنتخبات سواء الشباب أو الأول".