رياضة | عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق على ضم نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق على ضم نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر أن الأهلي توصل لاتفاق مع علي غزال نجم المنتخب الوطني وفانكوفر الكندي من أجل ضمه في يناير.

وأضاف مهيب أن الأهلي دخل في مفاوضات جدية مع علي غزال، متابعا أن الفريق الأحمر في طريقه للاتفاق مع صفقة أخرى في يناير المقبل.