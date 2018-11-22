رياضة | عاجل.. الأهلي يبدأ البحث عن خليفة كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يبدأ البحث عن خليفة كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي كلف خالد مرتجي بتجهيز سير ذاتية لمدربين أجانب تحسباً لأي نتيجة أمام الوصل الإماراتي والتي سيرحل على إثرها كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق. ويلتقي الأهلي أمام الوصل اليوم الخميس في إياب دور ال16 بكأس زايد للأندية الأبطال. وأكد مهيب أن الخطيب سيعود إلى مصر 2 ديسمبر بعد إجراؤه لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا لإزالة ورم حميد في رقبته.

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