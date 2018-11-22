رياضة | "الوصل": تذاكر مباراة الأهلي نفدت بعد ساعات من طرحها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوصل": تذاكر مباراة الأهلي نفدت بعد ساعات من طرحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حميد يوسف المشرف العام على الكرة بنادي الوصل الاماراتي أن النادي الأهلي حصل على نسبته كاملة من تذاكر مباراة الفريقين غدًا في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للاندية الأبطال.

وأضاف "يوسف" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " تذاكر مباراة الأهلي والوصل نفدت بعد ساعات من طرحها للجمهور، وأتوقعها مباراة جماهيرية بنسبة كبيرة".

وأردف: " علاقة الشعبين المصري والاماراتي كانت دائمًا علاقات طيبة".

وأتم: "مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل خرجت بصورة رائعة على مستوي الاستقبال والتنظيم والحضور الجماهيري وان شاء الله مباراة الغد تخرج بصورة طيبة أيضًا".