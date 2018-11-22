رياضة | عاجل.. ميدو يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة تدريب المصري

كشف أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق لنادي الزمالك حقيقة توليه تدريب نادي المصري البورسعيدي."

وكانت تقارير صحفية أشارت لاقتراب العالمي من تولي تدريب المصري بعدما استقرت إدارة المصري على رحيل ميمي عبدالرازق بسبب عدم تحقيق أي فوز منذ توليه تدريب الفريق.

وقال ميدو في تصريحات خاصة للفجر الرياضي "لا أعلم شيء عن ذلك ولا توجد اي مفاوضات حتى الآن".

ويعد ميدو أبرز المرشحين لتدريب الفريق الساحلي حيث يعقد مجلس إدارة المصري اجتماعا طارئا خلال الساعات الجارية لحسم مصير الجهاز الفني وتشكيل الجهاز الفني الجديد.

يذكر أن ميدو سبق له تدريب الزمالك وحقق بطولة كأس مصر كما قاد الإسماعيلي وكان وادي دجلة آخر محطاته التدريبية في الموسم الماضي.