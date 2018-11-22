رياضة | إدارة الاتحاد السعودي تتفاعل مع هاشتاج "من أجل الاتحاد"

دشن الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج يحمل اسم (من أجل الاتحاد) لدعم ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراته الهامة أمام النادي الأهلي.

وعقب إطلاق الهاشتاج على "تويتر"، تفاعل مجلس إدارة العميد معه، حيث نشر رئيس النادي، نواف المقيرن صورة لشعار الاتحاد وعلق عليه قائلًا: “سأقف داعم بكل ما أملك لهذا الكيان”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف المقيرن قائلًا: “علينا أن نتذكر أننا لسنا كغيرنا، وأننا سبقنا الجميع بتاريخنا وقوتنا وأولوياتنا، وأننا عائدون قريبًا، وسنخرس المتطاولين ونبهج العاشقين”.

وكتب نائب رئيس العميد، لؤي هشام ناظر: “من أجل الاتحاد سندعم اللاعبين وسنسعد الجماهير بإذن الله”، ونشر عضو مجلس الإدارة، أحمد عصام الكعكي صورة لجماهير النمور، وعلق عليها قائلًا: “من أجل الاتحاد يرخص كل غالي”.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي: “لن نلتفت للأصوات المحبطة ولا للانهزاميين والمثبطين، طالما أن هذا الأصفر البراق يشع بتاريخه وجمهوره، قادر على العودة ومجابهة الظروف”.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد والمشرف العام على الإدارة الإعلامية، حسين الشريف: “اليأس مرفوض في قواميس عشاقه، فالروح التي تسكن كل اتحادي هي الملهم والمحفز الذي قاد ويقود المونديالي لهزيمة كل الظروف”.

وقام مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد يحيى بخش، بنشر صورة لجماهير العميد، وعلق عليها قائلًا: “من أجل الاتحاد سنبقى أوفياء”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الأحد المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات أمام النادي الأهلي، وحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم.