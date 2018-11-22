رياضة | الغيابات تضرب صفوف الوحدة قبل مواجهة الباطن بالدوري السعودي

يُعاني فريق الوحدة السعودي من غيابات مؤثرة في مباراته القادمة أمام الباطن، التي ستُقام مساء غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وأعلن نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تأكد غياب ثلاثي الفريق، أسامة هوساوي وعبدالله الزوري وعلي النمر عن مباراة الباطن؛ بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

ويستضيف الوحدة نظيره الباطن، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يملك الباطن 8 نقاط في المركز الـ13.