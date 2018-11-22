كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغيابات تضرب صفوف الوحدة قبل مواجهة الباطن بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يُعاني فريق الوحدة السعودي من غيابات مؤثرة في مباراته القادمة أمام الباطن، التي ستُقام مساء غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وأعلن نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تأكد غياب ثلاثي الفريق، أسامة هوساوي وعبدالله الزوري وعلي النمر عن مباراة الباطن؛ بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.
ويستضيف الوحدة نظيره الباطن، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يملك الباطن 8 نقاط في المركز الـ13.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الغيابات تضرب صفوف الوحدة قبل مواجهة الباطن بالدوري السعودي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .