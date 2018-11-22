رياضة | خبير تحكيمي: بيراميدز تعرض للظلم أمام وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تحكيمي: بيراميدز تعرض للظلم أمام وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجع الخبير التحكيمى أحمد الشناوى تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة للظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق فى المباراة التى أقيمت اليوم بإستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدورى.

وقال الشناوى فى تحليله لأداء محمد الصباحى حكم مباراة بيراميدز أمام دجلة عبر فضائية "أون سبورت" أن الصباحى أثر بقرارته فى خروج بيراميدز متعادلًا، بعدما تغاضى عن إحتساب ركلة لأحمد عفيفى مهاجم بيراميدز.

وكشف الشناوى أن هدف التعادل لوادى دجلة جاء بعدما تغاضى الصباحى عن إحتساب ركلة حرة مباشرة لمصلحة عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز قبل تسجيل الهدف مباشرة.