رياضة | الأهلي: نتابع عن كثب قرار الكاف بإيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: نتابع عن كثب قرار الكاف بإيقاف الحكم الزامبي سيكازوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن إدارة النادي تتابع عن كثب قرار الإتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي والتحقيق معه على خلفية إتهامه بالفساد والحصول على رشوة خلال إدارته مباراة الترجي وأول اغسطس الانجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "الدرندلي" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " بالتأكيد نتابع أزمة إيقاف سيكازوي والتحقيق معه وأطلعنا الكابتن محمود الخطيب على تفاصيل الأزمة".

وتابع: " نحن حاليًا نركز في مباراة الوصل الاماراتي بالبطولة العربية وبعد تجاوز هذه المباراة الصعبة، وسوف يتم فتح هذا الملف وكذلك ملف الاخفاق الافريقي والعديد من الملفات الأخري واتخاذ القرارت المناسبة".

وواصل: " محمود الخطيب حالته أصبحت مطمئنة وسيعود لمصر قريبًا".