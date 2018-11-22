رياضة | رئيس الحزم السعودي: النتائج لا تعكس أداء الفريق.. وهدفنا البقاء بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحزم السعودي: النتائج لا تعكس أداء الفريق.. وهدفنا البقاء بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد رئيس نادي الحزم السعودي، عبدالله المقحم، أن مستوى الفريق الأول لكرة القدم مُطمئنًا، مُشددًا في الوقت ذاته أن النتائج لا تُعبر عن الأداء.
ويحتل فريق الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في لقاء، وخسارة 5 مواجهات.
وقال نادي الحزم: "رغم التعادل أمام أحد، لكن المستوى كان مطمئنًا إلى حد ما.. إضافة إلى عودة المصابين خلال فترة التوقف، واللعب وديًّا أمام التعاون".
وأضاف: "نلعب بطريقة هجومية، لكن المهاجم الأجنبي لدينا لم يكن على مستوى طموحات عشاق نادي الحزم.. بدأنا بالبحث عن بديل لبعض اللاعبين الأجانب، لكن في الفترة الحالية لدينا محمد الصيعري والذي استحق اللعب أساسيًّا بعد تألقه وتسجيله لخمسة أهداف".
وواصل: "إدارة الفريق راضية عن أداء الفريق تمام الرضا، لكن النتائج لا تعكس المستوى، وهذا سبب هدر النقاط في الجولات الماضية".
واختتم رئيس الحزم تصريحاته لإذاعة "يو إف إم"، قائلًا: “هدفنا هو البقاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن لا مانع بأن نطمح للأفضل دائمًا”.
ويحل الحزم ضيفًا على الفيحاء، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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