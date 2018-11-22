الامارات | الجنيبي: الجميع شركاء في تتويج «دوري الخليج العربي» الأفضل في آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: الجميع شركاء في تتويج «دوري الخليج العربي» الأفضل في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وليد الحوسني خلال تسلم الجائزة الآسيوية. من المصدر

قال رئيس لجنة دوري المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، إن تتويج دوري الخليج العربي بجائزة أفضل دوري محترف في قارة آسيا، تحقق بفضل تضافر جهود الجميع، معتبراً أنه لولا دعم القيادة الرشيدة للرياضة بصفة عامة، وكرة القدم خصوصاً، لما تحقق هذا الإنجاز.

وأكد في تصريحات صحافية: «الجميع شركاء في تتويج (دوري الخليج العربي) الأفضل في آسيا»، مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده اللجنة من اتحاد الإمارات لكرة القدم، والأندية والرعاة والشركاء والجمهور والإعلام.

واعتبر تفوق دورينا على أكبر الدوريات الآسيوية إنجازاً مهماً، وأوضح أن اللجنة حريصة على اتباع نهج القيادة الرشيدة، التي تضع الرقم واحد هدفاً لها في كل المجالات، ما حفزهم على الاستمرار في مسيرة التطوير، لتبقى كرة الإمارات في المقدمة دائماً، وتحافظ على صدارة الدوريات الآسيوية.

يذكر أن فوز دوري الخليج العربي، جاء خلال جوائز منظمة صناعة الرياضة الآسيوية، الذي أقيم، أول من أمس، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويكرّم الاتحاد الآسيوي المتميزين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الرياضة وتطويرها داخل القارة، حيث ينظم حفلاً سنوياً يتم فيه إعلان الفائزين في الفئات المختلفة التي يصل عددها إلى 23 فئة.