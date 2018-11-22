الامارات | 3 مواجهات في افتتاح النسخة الـ 42 من دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات في افتتاح النسخة الـ 42 من دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في السابعة من مساء اليوم، النسخة 42 من بطولة الدوري العام لكرة السلة، ثانية بطولات الموسم الجديد لمرحلة الرجال، وتقام ثلاث مباريات في التوقيت ذاته لحساب أولى جولات ذهاب الدور التمهيدي، ويحل الوحدة في الأولى منها ضيفاً على النصر، على أن يستضيف الجزيرة فريق الشارقة، ويسدل الستار بلقاء صاحب الضيافة بني ياس وضيفه الظفرة. وتستكمل الجولة مساء غدٍ بلقاءي حامل اللقب شباب الأهلي وضيفه البطائح، وحلول الوصل ضيفاً على العين في الصالة النهيانية. ففي أولى المباريات، يتطلع النصر المتسلح بزخم أول ألقاب الموسم الجديد، عقب فوزه الشهر الماضي بكأس نائب رئيس الدولة، إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وكسب رهان ضربة بداية الدوري، تقابلها طموحات مشروعة للوحدة لتسجيل أولى مفاجآت الدوري.

وفي ثانية المباريات، يدرك الشارقة صعوبة المهمة أمام مضيفه الجزيرة، خصوصاً أنه سبق للفريقين اللقاء في ربع نهائي الكأس أكتوبر الماضي، في لقاء حسمه الملك بصعوبة «91-77»، ويتطلع الظفرة إلى تأكيد أحقيته بالمركز السادس، الذي حققه في مسابقة الكأس.