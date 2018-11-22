الامارات | «الأولمبية» تستعرض الخطط الفنية للاستحقاقات المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تستعرض الخطط الفنية للاستحقاقات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة الفنية الأولمبية اجتماعها، أمس، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، من أجل الاطلاع على التقارير والخطط الفنية المتعلقة بأجندة الاستحقاقات، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة نتائج وإحصاءات رياضيينا في المحافل الماضية، الصعد كافة.

حضر الاجتماع الأعضاء: صالح محمد بن عاشور، وطلال الهاشمي، ويوسف البلوشي، كما حضر كذلك محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة. وناقش الحضور، خلال الاجتماع، التقارير الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية الـ18، كما اطلع الحضور كذلك على تقرير دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، خلال الفترة من 6 إلى 18 أكتوبر الماضي، كما ناقش أعضاء اللجنة الفنية أجندة الاستحقاقات للعام المقبل 2019، واستعرض الحضور تقرير النسخة السادسة من برنامج الأولمبياد المدرسي، التي استضافتها الشارقة شهر أبريل الماضي، بمشاركة 2664 طالباً وطالبة.