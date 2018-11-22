رسمياً.. محمد عياش ينتقل لنادي أربيل العراقي

غادر صباح اليوم الاربعاء مطار دبي الدولي حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول " محمد ابراهيم عياش " (( 32 عاماً )) متجهاً إلى مدينة أربيل العراقية ، من اجل التوقيع على عقد انتقاله لنادي أربيل العراقي " احد اندية الدوري العراقي الممتار " لمدة ستة اشهر مع افضلية التجديد لفترة اخرى .

جاء الاتفاق مع عياش على الانتقال لصفوف نادي أربيل بعد ان ظهر في الفترة الاخيرة بمستوى رائع مع منتخبنا الوطني في تصفيات كأس آسيا وبطولة كأس خليجي 23 التي اقيمت بالكويت ، رغم عدم ارتباطة باي عقد احترافي مع اي نادي كروي ، حيث كان عياش يمارس هوايته المفضلة في الفترة الاخيرة مع نادي الهلال الساحلي قبل أن يغادر إلى مدينة المكلا في شهر اكتوبر الماضي للمشاركة في معسكر منتخبنا الوطني الذي يستمر إلى غاية الآن في الرياض وذلك استعداداً للمشاركة في نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019 .

ومن المقرر أن يصل محمد عياش إلى مدينة أربيل العراقية مساء اليوم على أن يوقع على العقد خلال الجلسة التي ستجمعه بمسؤولي النادي الاصفر .

يذكر أن عياش يعد احد ابرز الحراس الكرويين في الجمهورية اليمنية ، وسبق له وان لعب مع نادي السويق العماني في دوري عمانتل في عام 2015 .