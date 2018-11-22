ثنائي برشلونة مرشحان للانتقال للدوري الإيطالي

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية إسبانية اقتراب دينيس سواريز ومنير الحدادي ثنائي برشلونة الإسباني من الانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سواريز اقترب من الرحيل عن صفوف البارسا في يناير من أجل الحصول على فرص أكبر للمشاركة، حيث يهتم بالتعاقد معه أكثر من ناد أبرزها نابولي الإيطالي، حيث أن عقد الحدادي مع البارسا ينتهي في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دينيس سواريز لم يلعب أي مباراة في الموسم الحالي إلا في كأس الملك، ولمحت إلي إمكانية انتقاله لأحد أندية ميلان ونابولي وروما.