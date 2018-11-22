شكرا لقرائتكم هيرفي: قلبي سليم .. والقادسية لا يملك ميسي أو رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإيفواري هيرفي غاي لاعب القادسية أن حالته الصحية على ما يرام حالياً ويستطيع ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن فريقه مطالب باللعب بشكل جماعي أكثر لأنه لا يملك ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.

وشخص طبيب الموسم الماضي عضلة القلب لدى غاي بشكل خاطئ وطلب منه التوقف عن كرة القدم للحفاظ على سلامته، لكن طبيب آخر أكد أن قلب هيرفي سليم وعاد لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.

وقال غاي لـ"في المرمى": كانت تلك التجربة صعبة علي وعلى عائلتي بشكل لا يوصف، والحقيقة أن إدارة القادسية وقفت معي ودعمتني حتى انتهى ذلك الكابوس، وأنا الآن بأفضل حال.

وواصل: يحتاج القادسية إلى اللعب بشكل جماعي أكثر لأن فريقنا لا يمتلك ميسي أو رونالدو، إذاً الجماعية هي مكمن قوتنا، واللعب بكل ما لدينا لأجل النادي.

وحول لاعبه المفضل عالمياً ومحلياً، أجاب: توني كروس لاعب ريال مدريد، أشعر أن الكرة تحبه، أما في السعودية فيعجبني سالم الدوسري، هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري.