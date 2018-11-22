شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس المصرى بعد الهزيمة من الحدود بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حليبة فى الوقت الحالى لإتخاذ بعد القرارات الحاسمة التى تخص الفريق البورسعيدى بعد الهزيمة بثلاثية أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى الجولة الخامسة عشر للدورى . وتوقف رصيد المصرى عند 12 نقطة فى المركز قبل الأخير للدورى وهو ما دعا لحدوث ثورة داخل جماهير النادى .

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