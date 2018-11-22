شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي يؤكد قدرة الأهلى على العودة لنغمة الانتصارات أمام الوصل الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة فى الإمارات، إن البعثة لا تشعر بالغربة منذ وصولها إلى الإمارات، مضيفًا: "نقدر حزن جماهير الأهلى بعد خسارة نهائى أفريقيا، ولكن نسعى لاستعادة الانتصارات والثقة من جديد، بداية من مباراة الوصل الإماراتي، غدًا".

وأوضح الدرندلي: "نتطلع للفوز بكل البطولات التى نشارك فيها، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الفريق. ولكن يبقى هذا الأمر هو قدر الفرق الكبيرة، التى لم تعتَد البحث عن مبررات الخسارة".

وأشار رئيس بعثة فريق الكرة فى الإمارات، أن هناك ثقة شديدة فى خبرة اللاعبين لتخطى هذه المواقف الصعبة. وأيضًا لدينا ثقة فى الجهاز الفني، وهدفنا إرضاء كل من ينتمى للأهلي.

وأضاف أن هناك تركيزًا شديدًا من اللاعبين والجهاز الفني، خاصة أن الجميع يدرك أهمية المرحلة الحالية. مؤكدًا أنه رغم التعادل ذهابًا 2-2 إلا أننا قادرون على إثبات قوة الأهلي، وهو ما أكدته للاعبين الذين شددت عليهم بأهمية المباراة، وكونها لقاءً مصيريًا.