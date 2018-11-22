شكرا لقرائتكم خبر عن 5 زملكاوية بين السما والأرض قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك عدد من لاعبى فريق الزمالك أصبح مصيرهم مجهولا مع الفريق وعلى قوائم الإنتظار مع الفريق خلال الميركاتو الشتوى ، وأحاط الغموض بموقفهم حتى الان ، سواء بالاستمرار او الرحيل عن القلعة البيضاء .

ومن أبرز هؤلاء اللاعبون باسم مرسى ، و كهربا ، و أيمن حفنى ، وحميد أحداد ، و مصطفى فتحى ، ودونجا .

دونجا

خرج محمود دونجا لاعب فريق الزمالك من حسابات السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض، فى ظل اعتماد الخواجة على الثلاثى طارق حامد ومحمود عبد العزيز والتونسى فرجانى ساسى، وهو ما صعب من مهمة دونجا فى المشاركة بشكل أساسى مع الفريق ، وفى الفترة الحالية دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات سرية مع اللاعب ، لإقناعه بالعودة لصفوف الفريق الفيومى من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كهربا

رغم أن نادى الزمالك سجل عقد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا فى اتحاد الكرة إلا أن أزمة اللاعب مع النادى لم تنتهى خاصة وأن مسئولى الزمالك سجلوا العقد الجديد بنفس القيمة المالية للعقد السابق ، والتى تبلغ 2 مليون جنيها فقط، رغم أن عدد من زملائه بالفريق يتقاضون اضعاف قيمة عقده ، وهو ما ينذر بأزمة كبرى بين كهربا والزمالك .

باسم مرسى

حالة من الغموض تسيطر على باسم مرسى ومصيره مع الفريق ، فى ظل عدم وضوح موقفه سواء بالاستمرار أو الرحيل بعد أن فسخ تعاقده مع لاريسا اليونانى ، فى الوقت الذى تلقى فيه عروضا من أنية محلية مثل الإسماعيلى و الإنتاج و طنطا .

مصطفى فتحى

فوجئ مصطفى فتحى لاعب فريق الزمالك بتجميده داخل الفريق بعد عودته من الدورى السعودى ، الموسم الماضى ، حيث خرج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة جروس ، ليضع علامات استفهام حول استبعاده من مباريات الفريق .





حميد أحداد

لم يشفع تصدر حميد احداد لهدافى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية ، برصيد 7 أهداف ، لدى الجهاز الفنى للزمالك والذى يرفض مشاركة اللاعب فى مباريات الفريق ، رغم أن النادى تعاقد مع اللاعب بقيمة تزيد عن 25 مليون جنيها