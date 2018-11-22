شكرا لقرائتكم خبر عن عجائب الكرة المصرية.. حكم الإنتاج الحربى والإسماعيلى يستلف الكروت من الحكم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحكم الدولى محمد معروف، حكم لقاء الإسماعيلى والإنتاج الحربى، لموقف محرج خلال إدارته للقاء.

بدأت القصة عندما أراد الحكم محمد معروف منح إنذار للاعب الإسماعيلى، لكنه فوجئ بعدم وجود الكروت الصفراء فى جيبه، لبذهب للحكم الخامس لاستعارة الكروت، فى موقف جديد من عجائب وطرائف الكرة المصرية.

ونجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلى 22 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة فى المركز الرابع عشر ويتعقد موقفه بالمسابقة.